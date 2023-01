Corriere della Sera – Mauro: “Napoli più forte della Juve, in caso di vittoria lo Scudetto è suo”.

Massimo Mauro, ex Napoli e Juventus, è intervenuto per parlare del big match di questa sera al Maradona, tra azzurri e bianconeri: “Se dovessi puntare un euro, lo punterei sul Napoli. Chi conosce il calcio sa che quasi sempre vince la squadra che gioca meglio. Se il Napoli dovesse battere la Juventus vincerà il campionato. Milan e Inter non danno sensazioni positive sul prossimo futuro, mentre la Juve è in ripresa ma Allegri è anche assistito dalla sorte. Non posso credere che si possa vincere sempre grazie al colpo di fortuna”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli e Flickr.com

