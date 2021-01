Juventus: Paratici, c’è accordo per Scamacca ma forte l’interesse per Milik

Nell’edizione odierna di Tuttosport risulta chiaro: accordo per Scamacca, ma Paratici vuole Milik.

Paratici, nonostante l’accordo per Scamacca, ha un forte interesse per Milik, come riportato da Tuttosport.

Nonostante l’accordo dei bianconeri con i dirigenti del Sassuolo, per Gianluca Scamacca, e l’accordo trovato, la Juventus sta cercando di arrivare a Milik. Ma l’impresa resta complicata.

Sembrerebbe che De Laurentiis stia cercando di dare una lezione al polacco ed è ferma la sua posizione a riguardo. Dunque, con molta probabilità, la Juventus chiuderà definitivamente l’accordo per Scamacca.

