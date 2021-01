Cessione Milik, ecco quanto porterebbe nelle casse del Napoli: i dettagli

Cessione Milik, ecco quanto porterebbe complessivamente nelle casse del Napoli la cessione al Marsiglia

Cessione Milik, ecco quanto porterebbe nelle casse del Napoli. Secondo i calcoli fatti da Tuttosport, tra cessione e percentuale sulla futura rivendita il Napoli potrebbe anche arrivare a percepire19 milioni di euro complessivi per la cessione di un calciatore che tra 5 mesi avrebbe perso a parametro zero.

Così scrive il quotidiano, che aggiunge sull’addio del polacco:

“Arek dice addio al Napoli dopo 4 anni e mezzo quasi mai felici, dopo 93 presenze e 38 gol e con due parentesi molto dolorose: la rottura del crociato sinistro avvenuta in nazionale ad ottobre 2016 (rientrò in squadra a febbraio 2017) e poi il crac anche del crociato destro il 23 settembre 2017 (tornò in campo il 3 marzo 2018).

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lozano: “Momento difficile ma siamo uniti. Cresce il feeling con Insigne. Puntiamo a l’E L”

Hellas Verona, Juric: “Napoli grande squadra, vogliamo provare a vincere. Ag. Zaccagni senza rispetto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccino: da oggi Lazio sospende prima dose