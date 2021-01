Napoli, Osimhen pronto al rientro. Potrebbe esserci contro lo Spezia

Napoli, Osimhen pronto a tornare in campo

Si avvicina il rientro di Victor Osimhen in campo, dopo un periodo davvero difficile tra infortuni e Covid-19. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante azzurro ha avuto il via libero dall’ASL per iniziare gli allenamenti in solitaria a Castel Volturno. Osimhen in mattinata si è sottoposto ad un nuovo tampone con i risultati che saranno resi noti nella serata di oggi, in caso di negatività al Covid-19 dovrà solo passare la visita all’idoneità sportiva per tornare a lavorare con la squadra. Nella migliore delle ipotesi potrebbe essere già disponibile per la gara di Coppa Italia del 28 Gennaio, quando gli azzurri si troveranno contro lo Spezia al Maradona.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cessione Milik, ecco quanto porterebbe nelle casse del Napoli: i dettagli

Hellas Verona, Juric: “Napoli grande squadra, vogliamo provare a vincere. Ag. Zaccagni senza rispetto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: primo caso di variante brasiliana in Germania