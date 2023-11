Juventus, Pogba rischia di due ai quattro anni d squalifica

Sportmediaset si è soffermato sul centrocampista della Juventus Paul Pogba, che rischierebbe dai due ai quattro anni di squalifica.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la sentenza relativa al centrocampista della Juventus Paul Pogba, che lo scorso settembre è risultato positivo al testosterone.

Di seguito il punto della situazione da parte di Sportmediaset:

“Sospeso in via cautelare, e lontano dalla Continassa (si sta allenando da solo nella casa di Torino con un personal trainer), Paul Pogba conoscerà presto cosa ne sarà del suo futuro. Il francese, risultato positivo al testosterone lo scorso 11 settembre (le controanalisi lo hanno confermato), rischia quattro anni di squalifica, salvo accordi con la Procura nazionale antidoping. Con quest’ultima appunto, visto che il Tas di Losanna non entrerà in gioco come sperava l’entourage dell’ex Manchester United. In sostanza il 30enne centrocampista verrà giudicato in Italia: se dovesse ammettere le proprie responsabilità, la pena potrebbe dimezzarsi, e quindi scendere a quota due anni. Molto dipenderà dalla capacità della difesa di Pogba: se non riuscirà a convincere i giudici che la sostanza è stata assunta in maniera inconsapevole, il 10 bianconero rischia grosso.”

