Salernitana-Napoli, il commento del doppio ex Di Napoli

Arturo Di Napoli, ex giocatore di Napoli e Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi giorni dal match tra le due squadre.

In attesa di Salernitana-Napoli l’ex attaccante Arturo Di Napoli è intervenuto nel corso di “Punto Nuovo Sport”, trasmissione in onda su “Radio Punto Nuovo”.

Di seguito le sue parole in merito al match:

“L’assenza di Osimhen è pesantissima per il Napoli, nonostante ciò gli azzurri hanno degli attaccanti di assoluto spessore. Raspadori non sta facendo rimpiangere l’attaccante nigeriano, sta mostrando buone doti e anche un feeling con la porta. La Salernitana ha meno individualità, chiaramente, ma se vuoi raggiungere una salvezza tranquilla hai bisogno di un attaccante che ti fa quei 10-15 gol. Dia ha nelle sue gambe numeri importanti, ma le polemiche in estate ed il cambio di allenatore hanno depotenziato e turbato i granata. Ora devono ritrovarsi, hanno tutto per ritrovare l’armonia che lo scorso anno ha divertito la piazza nella seconda parte di stagione. Salerno è una piazza forte ed esigente e servono attributi per viverla al meglio. Inzaghi rappresenta l’uomo giusto in tal senso per dare una svolta al campionato della Salernitana. Per quanto riguarda la questione tra Garcia e De Laurentiis, quando lavori per un presidente così devi essere pronto a quello che ti aspetta e devi fare di tutto per avere un buon rapporto. Se perdi credibilità da allenatore, i calciatori se ne accorgono e poi diventa un vero problema. De Laurentiis vuole più costruire che distruggere, quindi i suoi comportamenti vanno vissuti in maniera positiva.”

