Juventus-Roma, un errore di Orsato impedisce una rete giallorossa

Durante Juventus-Roma un errore Daniele Orsato avrebbe impedito il gol del pareggio giallorosso.

È Juventus-Roma la sfida che andrà a chiudere questa ottava giornata di campionato. Durante la suddetta gara però l’arbitro Daniele Orsato sarebbe stato protagonista di un azione che non è passata inosservata. Orsato avrebbe fermato un’azione della Roma per fischiare il fallo del portiere bianconero su Mkhitarian. Il problema nasce nel momento in cui l’azione fermata avrebbe portato al pareggio della Roma con Abraham. L’episodio non è stato ovviamente condiviso dai giocatori della Roma che hanno iniziato a protestare.

