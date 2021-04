Juventus, Ronaldo out contro l’Atalanta: annuncio a sorpresa di Pirlo. Il motivo

Juventus Ronaldo out contro l’Atalanta

Juventus, Ronaldo out contro l’Atalanta, è l’annuncio a sorpresa del tecnico Pirlo in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. Le parole del tecnico:

“Abbiamo una grossa defezione, Cristiano Ronaldo non sarà della partita. Non ha recuperato da un problema al flessione, con lui e col dottore abbiamo deciso di non convocarlo. Non si sentiva in grado di poter spingere, abbiamo preferito lasciarlo a riposo” – il tecnico poi svela che sarà Dybala a sostituirlo e continua parlando del lavoro svolto in settimana – “Abbiamo lavorato bene durante la settimana. L’Atalanta ha caratteristiche particolari, gioca un calcio diverso rispetto alle altre squadre e abbiamo provato contromosse da attuare per evitare la loro pressione feroce. Sono contento della settimana che abbiamo avuto, loro ti portano a fare una gara intensa ma io sono fiducioso”.

