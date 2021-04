Venerato sul silenzio stampa: “Scelta fascista e offensiva, Gattuso trattato da idiota”

Venerato commenta il silenzio stampa del Napoli

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal” soffermandosi e commentando con toni duri il silenzio stampa ancora in vigore da parte del Napoli. Ecco quanto ha dichiarato:

Venerato:

“Al di là delle motivazioni che hanno portato al silenzio stampa, ritengo che in un paese democratico sia una scelta stalinista o fascista. È anche un’offesa per il tecnico che ha i neuroni e che ha bisogno di esternare i propri sentimenti, e una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi che non possono ascoltare le parole del proprio allenatore e dei propri giocatori. Gattuso viene trattato come un idiota che non può parlare. Credo che Rino stia vivendo male questo silenzio stampa e che non lo condivida”.

