Juventus, scoppia il caso Higuain. Nessun club interessato a lui

Come riportato da Tuttosport, in casa Juventus esiste un caso Higuain. Il Pipita nella giornata di ieri ha accusato un problema muscolare, che l’ha costretto ad interrompere la seduta di allenamento. L’attaccante Argentino è sempre sulla lista dei partenti, ma il club bianconero stenta a trovare club interessati. L’alto ingaggio di Higuain, rappresenta il problema maggiore. L’argentino ad oggi percepisce un ingaggio da 7,5 milioni l’anno, cifra che rende tutto ancora più complicato. Al momento l’ipotesi River Plate rimane tale, visto che il club argentino non riuscirebbe a coprire i costi dell’ingaggio. Tutto potrebbe cambiare se il giocatore riduca le sue richieste economiche, in modo da poter favorire i club che hannom ostrato interesse nei suoi confronti.

