Kaio Jorge obiettivo di club europei e italiani: la Juventus prova ad anticipare Napoli, Milan e Bayer Leverkusen

Kaio Jorge obiettivo di mercato di club europei e italiani

Ultime mercato Napoli – Kaio Jorge, obiettivo di mercato di club europei e italiani come Juventus, Milan, Napoli, Bayer Leverkusen. Tutti stanno ingaggiando una corsa per arrivare per primi, ne parla Tuttosport.

“Il centravanti brasiliano del Santos ha il contratto in scadenza il 31 dicembre, dunque è ingaggiabile gratis a gennaio o acquistabile a prezzo di saldo in questa sessione di mercato. Soluzione, quest’ultima, a cui sta pensando la Juventus per anticipare la concorrenza.

Nessun giocatore della sua età – 19 anni – finora ha segnato di più nell’attuale Serie A brasiliana. E contando i due assist serviti è quinto tra gli under 25 nella classifica gol più assist. Di certo è un investimento che, visto il rapporto tra costi e potenziale, vale la pena fare. Ecco perché c’è la fila”

