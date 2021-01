KKN, De Luca: “Se non ricambi un gruppo spremuto, anche con Gesù in panchina miracoli non arrivano”

Come l’Inter post Mourinho, così il Napoli post Sarri (al di la di trofei o meno).

Un ciclo finito, è finito.

Benitez all’Inter, Ancelotti a Napoli: se non ricambi un gruppo spremuto, puoi mettere anche Gesù in panchina.

Miracoli non arrivano.

In estate si rifondi.

— Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) January 7, 2021