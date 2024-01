Sky Sport – Koopmeiners: “Napoli, 48mln per me in estate? Sono tanti soldi, anche troppi”

Teun Koopmeiners, si gode la vittoria in Coppa Italia contro il Milan. Intanto dopo il match è stato intervistato dai microfoni di Sky, dopo essere stato eletto man of the match:

“Una doppietta pesantissima? Questa vittoria è molto importante per noi, la Coppa Italia è un trofeo che vogliamo vincere. Sappiamo che giocare a San Siro non è mai facile, loro sono una squadra forte con tante individualità. Ma abbia fatto molto bene in difesa. Potevamo fare un po’ meglio con la palla nel primo tempo, ma siamo troppo felici“.

L’Atalanta la scorsa estate ha rifiutato anche 48 milioni offerti dal Napoli per te. “Sono tanti soldi, anche troppi… Sono contento all’Atalanta e ho molto rispetto. La mia duttilità? Ho giocato anche difensore nell’AZ, poi qui ho fatto centrocampista e ora anche un po’ in attacco. Sono felice in tutte le posizioni“.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

