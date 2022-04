Malagò: “Riconferma Mancini? Vedremo se avrà ancora stimoli per vincere”

Il presidente del CONI commenta la permanenza di Roberto Mancini alla guida della nazionale di calcio dopo l’eliminazione dal mondiale in Qatar 2022

Roberto Malagò, presidente del CONI, ha parlato della decisione della FIGC di confermare Roberto Mancini come CT dopo l’eliminazione dell’Italia dal mondiale in Qatar 2022.

Queste le sue parole:

“E’ giusto confermare Roberto Mancini alla guida della Nazionale? I posteri diranno se è la scelta migliore, io penso che lo sia. Bisogna vedere se Mancini ha stimoli per arrivare fino al 2026 e mettere in piedi un nuovo percorso, mi sembra sia stato molto chiaro e netto. Era anche complicato pensare ad alternative valide, ma per le garanzie che può dare e per la semina che ha fatto è la cosa più giusta. Mancini è un elemento imprescindibile, è l’allenatore che ha vinto l’Europeo e ha frantumato il record di partite vinte”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Maggio: “Ecco chi sarà decisivo in Atalanta-Napoli”

QUESTIONE DI MODULI – Atalanta-Napoli, previsione tattica e probabili formazioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, stop allo stato di emergenza. Da domani meno abblighi