Koulibaly-City: altro ultimatum, si deve chiudere in 10 giorni

Il trasferimento di Kalidou Koulibaly al Manchester City è ancora possibile. Gli inglesi hanno prolungato la loro deadline è hanno concesso a Ramadani altri 10 giorni per cercare di concludere la trattativa. L’agente del senegalese, che rimane il mediatore tra i due club, dovrebbe tornare in Italia la prossima settimana e non appena De Laurentiis guarirà dal Coronavirus ci sarà un probabile incontro tra i due. La condizione fondamentale per la riuscita dell’affare è l’offerta che i Citizens faranno al Napoli, che non deve essere inferiore ai 70/80 milioni. Dall’Inghilterra non è mai arrivata un’offerta ritenuta soddisfacente e il Napoli, si sa, non farà sconti.

