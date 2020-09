Cessione Koulibaly – Il City arriva a 60 milioni, Adl potrebbe abbassare le pretese

Il portale calciomercato.it riporta in esclusiva le ultime news sulla cessione di Koulibaly.

Il Napoli continua a respingere gli attacchi del City che starebbe pensando ad altri profili:

“Il futuro di Kalidou Koulibaly resta incerto: il Napoli continua a respingere l’offerta del Manchester City che si aggira attorno ai 60 milioni, De Laurentiis vorrebbe 20 milioni in più, ma è disposto a trattare. Chi, invece, non si vuol sedere al tavolo è il club di Guardiola: e sono sempre più gli agenti che offrono centrali di livello, come Gimenez dell’Atletico Madrid o Diego Carlos del Siviglia. Il Psg continua ad esser della partita: ma, Leonardo, ds del club francese, non ha ancora lanciato l’affondo: ha bisogno di liquidità da cessioni o da un allargamento dei cordoni della borsa.”

