Corriere dello Sport – Koulibaly lontano da Napoli: ha trasferito le sue auto a Parigi, ma ADL non fa sconti.

Kalidou Koulibaly, il punto fermo della squadra di Spalletti, potrebbe definitivamente lasciare il Napoli. L’indiscrezione del quotidiano:

“Magari sarà per una revisione, magari per una sfilata sugli Champs Elysees, fatto sta Kalidou Koulibaly ha trasferito le sue auto da Napoli a Parigi. Va considerato il nuovo capitano della squadra e soprattutto il più fermo dei punti fermi di Spalletti. Le voci intorno a lui, nel frattempo, si moltiplicano: suggestive come il Barça, che però ha problemi di operatività sul mercato, oppure datate come il Chelsea e il Psg. E ancora: se il rinnovo non andrà in porto, e se alla fine non dovesse arrivare la famosa proposta di cui sopra, Koulibaly potrebbe restare a scadenza”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Da Milano: Koulibaly-Napoli, rinnovo lontano: Psg e Chelsea si fanno avanti

Fa scolpire il logo della Juve sulla testa dei figli: 45enne ultrà indagato per maltrattamenti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La questione siciliana che complica i rapporti tra M5s e Pd