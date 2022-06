Koulibaly: “Napoli città antirazzista!”

Koulibaly risponde alle accuse de Il Giornale

Ecco quanto scriveva il quotidiano nella giornata di ieri scatenando l’ira da parte dei napoletani:

“Preso dal Genk a maggio del 2014, a Napoli ha dovuto sopportare le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava per niente. Rafa Benitez, dopo una prima esplorazione superficiale e sotto la spinta della piazza, ha iniziato a preferirgli Miguel Angel Britos e lo ha scaraventato addirittura in panchina. Lui sempre silenzioso, mai una parola in più”.

Il difensore senegalese ha risposto a tale accusa tramite i social. Ecco le sue parole:

“Napoli città antirazzista”