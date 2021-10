Koulibaly-Newcastle, Del Genio: “Conosco una notizia ufficiale”

Paolo Del Genio commenta le presunte voci riguardo il trasferimento di Kalidou Koulibaly al Newcastle.

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A ed ha parlato di Kalidou Koulibaly. L’argomento principale riguardava presunte voci di mercato: si è parlato in particolare dell’addio di Kalidou Koulibaly al Napoli per il Newcastle.

Ecco le parole del giornalista:

“Non sono solito sbilanciarmi sul calciomercato, ma stavolta mi sento di farlo: Koulibaly non andrà al Newcastle, questa notizia ve la do come ufficiale. Negli anni il senegalese è stato dato per partente un sacco di volte ma alla fine è rimasto sempre al Napoli. Fidatevi: Koulibaly vestirà per molto tempo ancora la maglia del Napoli.”

