Sky Sport – Kvara, contatti con Manna: si tratta il rinnovo con l’agente

Secondo il canale, Giovanni Manna avrebbe avviato i contatti con Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia, per cercare un accordo che possa accontentare tutti sul rinnovo. L’attuale scadenza di contratto è nel 2027, ma la società vorrebbe attuare un adeguamento dello stipendio, considerato il valore del giocatore e la forte concorrenza sul mercato. Il Psg farebbe carte false per accaparrarsi il talento georgiano, che sarebbe un valido sostituto di Kylian Mbappé.

Gli azzurri non hanno alcuna intenzione di rinunciare al gioiello, anche sotto raccomandazioni di Conte, che lo ritiene intoccabile. Nei giorni scorsi sono stati offerti 100 milioni per Kvara dal club parigino, e in questo momento tra il Napoli e l’agente c’è distanza, ma voglia di trovare una soluzione.

