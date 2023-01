La Gazzetta dello Sport – Kvara il più atteso di domenica: osservatori internazionali su di lui.

L’edizione odierna del quotidiano fa il punto della situazione, e oggi ad essere sulla bocca di tutti è proprio Khvicha Kvaratskhelia, che sarà uno dei calciatori più attesi contro la Roma.

“Il suo esordio in Champions, contro il Liverpool, ha lasciato a bocca aperta gli osservatori internazionali. Anche se parte spesso dalla linea laterale, sa essere centrale nel gioco del Napoli e sa tagliare rapidamente verso l’area. Se n’è accorto Massimiliano Allegri che dalle sue parti aveva schierato Chiesa, che – non essendo un terzino – ha finito per rincorrere e a fare da spettatore al gol di KK77”.

Fonte foto: Instagram @kvara7

