La Gazzetta dello Sport – Napoli su Brekalo, ma la Fiorentina accelera e chiude subito.

L’edizione odierna del quotidiano ha fatto il punto della situazione in merito all’interesse di diversi club per Josip Brekalo. Innanzitutto è doveroso sottolineare che la Fiorentina da diverse settimane è a lavoro per portare il giocatore in viola. Difatti, appena è stato accostato al Napoli, la società ha deciso di rompere immediatamente gli indugi e sfruttare i canali aperti da settimane con l’entourage del giocatore. La concorrenza era forte, il Napoli ci stava provando ed anche l’Udinese, ma la Fiorentina ha spinto fino a trovare l’accordo definitivo.

