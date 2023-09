Kvaratskhelia: “Il Napoli non mi ha chiesto di rinunciare all’ Europeo Under 21”

Kvaratskhelia in conferenza stampa

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è intervenuto nel corso della conferenza alla vigilia della sfida tra Spagna e Georgia, chiarendo di nuovo il motivo che lo ha spinto a non disputare l’Europeo Under 21. Ecco quanto dichiarato:

Dell’assenza all’Europeo Under 21 ho già parlato, nessuno ha detto che alla squadra sia mancato qualcuno, tutti hanno onorato la maglia ed è stato un torneo di successo per noi. Se ho rifiutato per qualche pressione del Napoli? Potete chiedere alla società, io per la Georgia ho dato sempre il 100%. Per me sarebbe stato bello, ma l’ho già detto, non sarebbe stato bello per chi ha giocato due anni per arrivare a quel torneo. Pallone d’Oro? Ne sono felice, ma ora penso a fare bene contro la Spagna. Ho sempre dato il massimo per la Georgia e lo farò anche contro di loro, sono pronto a giocare 90 minuti. Sono felice di essere dove sono”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

