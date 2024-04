Corriere dello Sport – Kvaratskhelia, rinnovo e clausola: il Napoli lo blinda

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Oltre al prolungamento e all’aumento di stipendio, il Napoli vuole inserire all’interno del contratto, una clausola stile Osimhen. ADL ha apprezzato il comportamento del georgiano, che in tutti questi mesi non ha mai preteso di rinnovare in tempi brevi. Kvara è consapevole di meritare un “premio”, ha dedicato al campo ogni suo sforzo e pensiero.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

