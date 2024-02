L’Inter vince 4-0 contro l’Atalanta portandosi a +12 dalla Juventus

L’Inter sfrutta l’occasione.

L’Inter si avvicina sempre di più alla seconda stella, 4-0 contro l’Atalanta e + 12 sulla Juventus seconda.

L’Inter inizia la partita cercando di mantenere il possesso del pallone, ma è l’Atalanta a rendersi pericolosa per prima. Al 10′ Pasalic recupera palla al limite dell’area e lascia partire il destro, Sommer respinge male, Miranchuk prova a controllare, ma arriva De Ketelaere che di mancino fa 1-0 per la Dea. Il gol, dopo il check del Var, viene però annullato per un tocco di mano di Miranchuk. L’Inter prova a reagire ed al 26′ sblocca il risultato. Lautaro scende sulla trequarti a prendersi il pallone e tenta l’imbucata per Mkhitaryan, Carnesecchi anticipa l’armeno, ma sulla respinta arriva Darmian che, a porta vuota, segna il gol dell’1-0. I nerazzurri continuano a spingere sull’acceleratore, al 39′ Di Marco dalla sinistra mette il cross, Djimsiti respinge, Pasalic prova a controllare la sfera, ma torna Di Marco che intercetta e lascia spazio alla conclusione al volo di Lautaro Martinez che si stampa sulla traversa. L’appuntamento col gol per Lautaro è solo rimandato, al 46′ Pavard serve il capitano nerazzurro al limite dell’area, che controlla e lascia partire un sinistro velenosissimo che si insacca alle spalle di Carnesecchi. 2-0 Inter alla fine del primo tempo. Il secondo tempo inizia sulla stessa linea del primo on l’Inter padrona del gioco. Al 49′ Di Marco mette in area una palla dalla traiettoria molto insidiosa, la palla sembra essere uscita, ma Colombo lascia giocare. il cross arriva sui piedi del neo entrato Dumfries che rimette dentro a sua volta trovando però la deviazione di Hateboer. L’arbitro assegna la rimessa dal fondo per la Dea, ma viene richiamato da Var. Dopo il check viene assegnato rigore in favore dell’Inter per un tocco di mano di Hateboer. Dal discetto si presenta Lautaro Martinez che però si lascia ipnotizzare da Carnesecchi e sbaglia, sulla respinta arriva prima di tutti Di Marco che sigla il 3-0. La partita viene chiusa definitivamente al 71′. Punizione da posizione defilata per l’Inter. Sanchez batte veloce pescando dentro l’area Frattesi che di testa sigla il gol del definitivo 4-0 nerazzurro.

L’Inter vince un match importantissimo in chiave scudetto allungando ulteriormente le distanze dalla Juventus seconda.

TABELLINO

INTER: Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Darmian (45′ Dumfries), Barella, Asslani, Mkhitaryan (62′ Frattesi, 73′ Klaassen), Di Marco (69′ Carlos Augusto), Arnautovic, Lautaro Martinez( 68′ Alexis Sanchez)

ATALANTA: Carnesecchi, Scalvini (58′ Hien), Djimsiti, Kolasinac (58′ Bakker), Hateboer, Pasalic, Ederson, Zappacosta, Koopmeiners (57′ Adopo), Miranchuk (57′ Lookman), De Ketelaere ( 76′ El Bilal Toure)

Maurizio Rasa