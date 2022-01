La pista Bajrami è la più accattivante per il Napoli: è lui il dopo Insigne

La Gazzetta dello Sport – Nedim Bajrami è la pista più accattivante per il Napoli: è lui il dopo Insigne.

Queste le parole del quotidiano, in merito all’interesse del Napoli per Nedim Bajrami:

“Proprio il 22enne di Tetovo, nazionale albanese, si prospetta come la pista più accattivante. Anche perché il suo nome va a incastrarsi tra i piani del Napoli per il dopo Insigne nel settore a ridosso della prima linea. Nel 4-3-1-2 di Andreazzoli Bajrami si colloca alle spalle delle due punte. Incursore e ispiratore. In questo campionato ha sommato 21 presenze di cui 13 dal primo minuto. Realizzando sei reti (tre rigori) e distribuendo 2 assist. Nella scorsa stagione è stato tra i trascinatori dei toscani nel salto in A: 5 reti realizzate e 8 passaggi-gol. È arrivato a Empoli nell’estate del 2019 dopo essersi messo in luce nel Grasshopper e anche nelle rappresentative giovanili svizzere (poi ha scelto di giocare per l’Albania).

Al presidente Corsi è costato complessivamente 800 mila euro (500 mila il riscatto finale) in un’operazione che a un certo punto aveva visto coinvolta pure la Juventus. Ora Bajrami è quotato sui 10 milioni. Dionisi che lo ha allenato nella scorsa stagione ha pensato a lui come soluzione per il dopo Boga al Sassuolo, ma la trattativa non è decollata”.

