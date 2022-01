Napoli vs Milan – Impresa Thiaw: le due big si contendono il difensore

Tuttomercatoweb – Napoli e Milan su Malick Thiaw: le due big di A si contendono il difensore centrale.

Il Milan c’è e vuole esserci a tutti i costi. Difatti, a quanto pare, il club rossonero sarebbe intenzionato all’acquisto di Malick Thiaw già in questa sessione di mercato, mentre il Napoli lo starebbe seguendo per l’estate. Le voci sono fondate e trovano conferma. Tuttavia, il club d’appartenenza, il Gelsenkirchen, gradirebbe lo spostamento in estate.

