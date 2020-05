La Premier League ha deciso: non-quarantena di squadra, in caso di positivi

La Premier League ha deciso per la non-quarantena di squadra nel caso in cui dovessero esserci dei giocatori positivi al Coronavirus nella rosa.

In Europa le Federazioni stanno pian piano pubblicando i vari protocolli anti-Coronavirus che consentiranno alle varie competizioni europee di riprendere il proprio corso. Dopo la Bundesliga, anche la Premier League seguirà una linea che non consentirà al Coronavirus di stoppare facilmente la ripresa: è stato deciso, infatti, anche per il campionato inglese la non-quarantena di squadra nell’eventualità in cui sorgessero casi di positività all’interno delle rose. Si andrà avanti, dunque, mettendo in quarantena i singoli casi.

