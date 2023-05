Questura di Napoli: cinque DASPO dopo Napoli-Milan di Champions: le motivazioni

Questura di Napoli, adottati cinque provvedimenti di Daspo dopo Napoli-Milan di Champions League

La Questura di Napoli ha adottato cinque provvedimenti di Daspo dopo la sfida Napoli-Milan di Champions League.

Il Questore di Napoli ha adottato cinque provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), della durata di un anno, nei confronti di altrettante persone, di cui tre, durante i servizi di filtraggio per l’accesso all’impianto sportivo, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Milan dello scorso 18 aprile presso lo stadio Maradona, erano state denunciate per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive poiché sorprese in possesso di due fumogeni e di due petardi, mentre le altre due per minacce nei confronti di uno steward.

