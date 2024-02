La situazione del ranking Uefa per il 5° posto in Champions

La UEFA, organo ufficiale del calcio europeo, è sempre in cerca di novità per rendere più avvincenti le competizioni continentali. Negli ultimi 25 anni abbiamo assistito al tramonto della celebre Coppa dei Campioni sostituita dalla Champions League, non molto dissimile dalla progenitrice ma con un numero di partecipanti pari al doppio, oltre alla novità delle “retrocessioni” dove le terze di ciascun girone retrocedono in Europa League scontrandosi con le seconde dei rispettivi gironi.

Anche l’Europa League rappresenta una novità compendiando le vecchie Coppa Coppe e Coppa Uefa. Nella prima andavano le vincitrici della Coppa Nazionale di ciascun paese, nella seconda le classificate ai posti successivi all’accesso in Champions. Infine, la Conference League è venuta a fare compagnia alle altre due e include le formazioni oltre il sesto posto dei rispettivi campionati nazionali.

I nostalgici della coppa dalle grandi orecchie forse non saranno felici di tutti questi cambiamenti, ma di fatto i millennials conoscono prevalentemente l’ultima versione del prestigioso trofeo, quello che però mette d’accordo tutti sono i regolamenti bizantini che si accompagnano a queste manifestazioni. L’ultimo in ordine di tempo è il ranking Uefa, che consentirebbe ad alcune confederazioni del continente di inviare fino a 5 squadre in Champions, vediamo di capirci qualcosa.

La riforma parte dalla decisione di portare le squadre di Champions da 32 a 36. I posti saranno distribuiti in base a tre distinti criteri.

Un posto lo andrà alla federazione in quinta posizione nella lista di accesso in base al ranking per Paesi Uefa.

Un altro posto verrà assegnato attraverso i playoff del “percorso Campioni”.

Gli altri due posti verranno assegnati alle federazioni con il ranking più alto, ossia che meglio si sono distinte nelle varie competizioni europee a livello collettivo di squadre nazionali.

Allo stato attuale la classifica del ranking UEFA è questa:

ITALIA, 14.000.

2) Germania, 13.642.

3) Inghilterra, 13.625.

4) Spagna, 12.687.

5) Repubblica Ceca, 12.000.

6) Belgio, 11.600.

7) Francia, 11.583.

8) Olanda, 8.600.

9) Danimarca, 8.500.

Questo stato di cose rende possibile l’eventualità che l’Italia porti ben 5 squadre alla prossima manifestazione Champions. Il ranking dell’Italia, infatti, è alto dal momento che tutte e sette le formazioni partecipanti alle coppe europee sono approdate ai turni per eliminazione diretta. Molto dipenderà anche dal prosieguo del cammino delle italiane in Europa e a questo proposito le quote Champions possono già dare un’idea della situazione. Lazio, Napoli e Inter saranno le prime a scendere in campo per gli ottavi di Champions. Se i partenopei se la giocano alla pari nella Partita di andata col Barcellona, vittoria esterna quotata a 2.60 contro 2.55 degli ospiti, gli uomini di Sarri hanno bisogno della grande impresa per battere i tedeschi del Bayern Monaco, accreditati di 1.65 per la vittoria in trasferta. Più tranquilla la situazione dell’Inter la cui vittoria contro l’Atletico Madrid è quotata a 1.80.

Foto di Tim Bechervaise su Unsplash