Torino-Napoli, biglietti in vendita per il settore ospiti: prezzi ed info

Torino Napoli biglietti in vendita per il settore ospiti, tutte le info

Torino-Napoli, biglietti in vendita per il settore ospiti. La SSC Napoli informa che la vendita dei biglietti per il match Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio 2024, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino.

In attesa delle determinazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, il settore Curva Primavera è riservato ai titolari di card Cuore Granata, i quali possono acquistare fino a 4 biglietti per amici tifosi del Toro, anche se sprovvisti di tessera. Divieto di vendita ai residenti della regione Campania per tutti i settori dello stadio ad eccezione del “settore ospiti”.

Biglietti Torino-Napoli settore ospiti, i dettagli

La vendita dei tagliandi per Torino-Napoli proseguirà con le seguenti modalità:

vendita dei biglietti per il settore ospiti riservata esclusivamente per i soli titolari di fidelity card del Napoli, solo sul sito Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket

Vendite dalle ore 12:00 di lunedì 18 dicembre 2023 alle ore 19:00 del 6 gennaio 2024.

Prezzo: 29,00 Euro

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://www.torinofc.it/stadio/regolamento-duso

Normativa per striscioni e coreografie: https://www.torinofc.it/stadio/normativa-striscioni-e-coreografie

Come arrivare: https://www.torinofc.it/stadio/lo-stadio-olimpico-grande-torino

