L’altra Campania – Benevento ok, la Turris ferma la Ternana, farsa a Caserta

Un week-end ricco di spunti per le squadre campane su cui spiccano il ritorno alla vittoria del Benevento e l’impresa sfiorata della Turris.

Serie A

Il Benevento torna alla vittoria battendo 2-0 il Genoa. La squadra di Inzaghi prende in mano da subito le redini del gioco ma sblocca il match solo nella ripresa. Al 57′ R. Insigne batte Perin con un diagonale mancino mentre Sau, su calcio di rigore raddoppia. Le treghe ora salgono all’undicesimo posto con 15 punti.

Serie B

Perde il primato la Salernitana che non va oltre lo 0-0 in casa del Frosinone. La gara, a dispetto del risultato, ha regalato diverse emozioni ma l’occasione più clamorosa è dei ciociari che colpiscono una traversa con Rohden. I granata vengono, così scavalcati dall’Empoli.

Serie C

Al “Pinto” di Caserta va in scena un’autentica farsa. La Casertana, infatti, nonostante avesse ben 15 calciatori positivi al Covid, è costretta a scendere in campo con soli 9 uomini di cui due, si scoprirà a fine gara, anche loro positivi, contro la Viterbese. La gara finisce 3-0 per i laziali ma di più ai falchetti era difficile chiedere.

Sfiora l’impresa la Turris che pareggia 2-2 in casa della Ternana, dopo essere stata in vantaggio fino ad un quarto d’ora dallo scadere. Gli umbri si portano avanti al 13′ con una punizione di Falletti. Il giovane Pandolfi, tuttavia, mette a segno due reti da antologia e ribalta il risultato per i corallini. Al 75′, però, un’indecisione tra Lorenzini ed il portiere Abbagnale regala un calcio di rigore ai padroni di casa che trasformano ancora con Falletti. Il pari, comunque, lascia i torresi in piena zona play-off.

Non c’è storia tra Bari ed Avellino con i pugliesi che s’impongono con un netto 4-1. I lupi, nonostante la deblace, restano al sesto posto.

Spettacolare 2-2, tra Catanzaro e Juve Stabia. Le vespe potrebbero passare in vantaggio al 29′ ma Romero dal dischetto si fa ipnotizzare dal portiere Branduani. I calabresi ne approfittano e vanno assegnato con Corapi su punizione. Al 69′ gli stabiesi pervengono al pari con Oralndo, bravo a risolvere una mischia in area. Al 75′ nuovo vantaggio locale con il destro in area di Riccardi. A 5′ dallo scadere, però, il neoentrato Golfo regala il pari agli ospiti con un destro che s’infila sotto la traversa.

Brutta sconfitta per la Paganese per 3-0 in casa contro il Monopoli.

La Cavese strappa un buon punto in casa del Teramo. Russotto porta avanti i cavesi al 53′ ma all’82’ Cappa su rigore, fissa il punteggio sul definitivo 1-1.

