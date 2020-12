Mauro: “Napoli, poco tonico e senza voglia. Lazio vinto facile col contropiede”

Mauro commenta Lazio-Napoli

Napoli Calcio – Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli e Juventus, ha commentato su Repubblica la sfida Lazio-Napoli, di Serie A:

Mauro:

“Napoli poco tonico, senza nerbo, senza voglia di giocare agonisticamente. Non ho visto un fallo, una entrata dura. Davanti poca cosa: Lozano ha fatto qualcosina, Petagna così così. E poi malissimo in difesa. La Lazio è stata più intelligente e più fortunata: ha sbloccato subito la partita e potendo giocare in contropiede ha vinto facilmente. Alla fine Reina ha dovuto intervenire solo una volta in modo serio”

