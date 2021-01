L’Altra Campania – Il punto della situazione delle nostre squadre

Durante il periodo delle festività natalizie, c’è chi si è fermato, chi ha ripreso e chi invece ha sempre giocato. Ma come stanno le nostre corregionali? Andiamo a vedere nel dettaglio:

Serie A

Il Benevento ha ripreso il suo cammino il 3 gennaio perdendo per 2-0 contro il Milan capolista. Una sconfitta a testa alta per gli uomini di Inzaghi che hanno dato del filo da torcere ai rossoneri, costringendo all’espulsione Tonali e con Caprari che ha fallito un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire l’incontro. Poco male per i giallorossi che sono al decimo posto con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Serie B

Il campionato cadetto non si è praticamente mai fermato, lo farà solo nel prossimo weekend, ma le cose per la Salernitana non sono andate benissimo. Dopo il 2-1 in casa del Venezia il 27 dicembre, infatti, i granata hanno chiuso il 2020 perdendo per 2-0 in casa del Monza e, con lo stesso risultato, hanno inaugurato il 2021 contro il Pordenone. La squadra del cavalluccio marino attualmente è al secondo posto, a -3 dall’Empoli capolista e +1 dal Monza terzo in classifica.

Serie C

Il campionato riprenderà domenica prossima dopo essersi fermato prima di Natale. La prima delle campane è l’Avellino attualmente terza insieme a Teramo, Foggia e Catanzaro. La distanza dal primo posto è siderale ma i lupi non dovrebbero avere problemi ad entrare nei play-off. La nota lieta, ad ora, è la Turris che, tornata in serie C dopo 24 anni, è all’ottavo posto. Mister Fabriano parla sempre di salvezza ma, di questo passo, sognare la fase finale non è un’utopia. Ci si aspettava qualcosina in più dalla Juve Stabia anche se le vespe sono anche loro nella parte sinistra delle classifica con una gara da recuperare.

Male invece le altre: Paganese, Casertana e Cavese sono, nell’ordine, diciassettesima, diciottesima e diciannovesima in piena zona playout. Se, però i bianco stellati ed i falchetti hanno un ritardo di un solo punto dalla salvezza, il discorso è diverso per gli acquilotti che devono recuperare ben 5 lunghezze.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Udinese, infortunio Pussetto: interessamento del crociato, salta il Napoli

Calciomercato – Il Torino incontra il Napoli per lo slovacco Lobotka

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Campania, ritorno graduale in presenza dall’11 gennaio