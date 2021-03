L’altra Campania – Impresa Benevento, la Salernitana torna a vincere, Avellino sconfitta indolore

Un week end da Campania Felix nella nostra regione. Il Benevento compie l’impresa, vincendo in casa della Juve. La Salernitana torna a vincere battendo il Brescia. Bene anche Juve Stabia e Casertana.

Serie A

Il Benevento torna a vincere dopo oltre due mesi imponendosi per 1-0 in casa della Juventus. Tre punti preziosi quanto inaspettati al cospetto di Cristiano Ronaldo che rilanciano le streghe grazie ai risultati positivi dagli altri campi. Mattatore di giornata Gaich che approfitta di un disimpegno errato di Arthur per siglare il gol vittoria. Ora gli uomini di Inzaghi hanno 7 punti di vantaggio dal terzultimo posto, un bottino importante ma che non può lasciare ancora tranquilli.

Serie B

La Salernitana torna a vincere battendo il Brescia per 1-0. A decidere il match Bogdan al 24′ che realizza di testa sugli sviluppi di un corner. I granata, approfittando della sconfitta del Monza, salgono al terzo posto ad un solo punto dal Lecce secondo.

Serie C

L’Avellino esce sconfitto dalla sfida del “R.Cibali” di Catania per 3-1. Una sconfitta tuttavia indolore per i lupi visto che anche il Bari perde il suo incontro. Pertanto, gli avellinesi restano secondi a +7 dai galletti.

Quarto successo consecutivo per la Juve Stabia che s’impone 3-1 in casa di un’altra campana ovvero la Paganese. Le vespe salgono così al quinto posto i solitario.

Vittoria in rimonta della Casertana sulla Cavese per 2-1. I falchetti restano così al nono posto in piena bagarre play-off.

