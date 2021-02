L’altra Campania – Vola l’Avellino, la Turris non sa più vincere

Un week-end intenso per le squadre campane. Dal caso Maggio al Benevento, all’Avellino che risale, il piatto è ricco.

Serie A

Il Benevento perde in malo modo, 4-0 contro l’Inter. Se la sconfitta contro i neroazzurri ci poteva stare, a far notizia è l’improvvisa rescissione di capitan Maggio che lascia, così i sanniti.

La squadra giallorossa, comunque, resta a distanza di sicurezza dalla zona calda.

Serie B

La Salernitana giocherà questa sera in casa della Reggina. Attualmente i granata sono al quarto posto a quota 34 ma, in caso di successo, volerebbero al secondo posto.

Serie C

Non si ferma più l’Avellino al terzo successo consecutivo grazie al 3-0 sulla Viterbese. I lupi, sono al terzo posto a soli tre punti dal Bari.

Non sa più vincere la Turris, sconfitta 3-1 dal Francavilla. Per i corallini è la seconda sconfitta di fila mentre, da inizio anno, ha raccolto solo due punti in 4 gare.

Riparte invece la Juve Stabia, grazie al 2-0 sulla Vibonese. Le vespe tornano così in zona playoff.

Sconfitta di misura della Casertana, 1-0 in casa del Foggia. I falchetti escono dai play-off che sono comunque a portata di mano.

Vince la Cavese, 3-1 sul Bisceglie che aggancia, così la Paganese al terzultimo posto, sconfitta 3-1 dalla Ternana.

