L’altra partita – Napoli-Lecce, Spalletti si incarta. Riscatto Meret

Il Napoli impatta con il Lecce rendendo la serata amara ai tifosi del Maradona, uscendo dal campo con un pareggio. Spalletti rivoluziona gli azzurri, gli impegni ravvicinati costringono il tecnico a parecchi cambi dal primo minuto. Inizio di gara sotto controllo dei ragazzi di Luciano, che però faticano a trovare spazi nella difesa salentina. Napoli lento e impacciato, ci prova con Politano, Anguissa e Ndombele ma con scarsi risultati. Poi all’improvviso una fiammata leccese porta al rigore procurato da Di Francesco. Dal dischetto va Colombo, che però sciupa trovandosi un Meret in cerca di riscatto. Dopo un estate di discussioni e incertezze, Alex è un raggio di sole nella buia serata di Fuorigrotta. L’episodio del rigore risveglia energie nervose negli azzurri, che con una bella combinazione partita dalla sinistra trovano il vantaggio con un tap-in del cucciolo macedone Elmas. Pochi minuti e ci troviamo di nuovo di fronte alla solita situazione, ovvero “i giocatori che cacciano la scienza contro il Napoli”. Il giovane Colombo indovina la giocata dell’anno, tiro da fuori all’incrocio e Meret battuto. Si vocifera che dopo anni di situazioni del genere, qualche tifoso abbia preferito di godersi il secondo tempo lontano dallo stadio. Troppa collera.

Il secondo tempo

La ripresa vede due cambia da parte del buon Luciano, dentro Lobotka e Zielinski fuori Raspadori e Ndombele. Si torna al 4-3-3, cambia lo spartito ma la musica no. Lecce schiacciato con linee di difesa e centrocampo strettissime che concedono poco spazio al Napoli. Gli azzurri ci provano, ma l’occasione più importante capita a Politano che sfiora il palo e costringe i tifosi azzurri a varie discussioni con chi è in cielo. La gara termina con un pareggio che accontenta solo gli ospiti, che in chiave salvezza guadagno un punto d’oro. Tante cose sono da rivedere tra gli azzurri, compreso il turnover. Per dovere di cronaca, è dispiaciuto non assistere al “Lobo-Time”. Parliamo del momento in cui lo slovacco prende palle e corre verso la porta senza alcuna paura. Ma “Stani” l’ha promesso, all’Olimpico lo farà.

