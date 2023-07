Amichevole Napoli-Anaune: dove vederla in Tv e streaming

Amichevole Napoli-Anaune, anche quest’anno per gli azzurri si rinnova il classico appuntamento contro l’Anaune Val di Non, la prima uscita stagionale del nuovo Napoli di Garcia.

La buona notizia per tutti i tifosi azzurri è che sia l’amichevole contro l’Anaune Val di Non che quella contro la Spal saranno visibili gratuitamente su Sky, ovviamente per chi è già possessore di un abbonamento calcio di Sky. Una buona notizia per chi vorrà vedere all’opera il primissimo Napoli di Garcia.

