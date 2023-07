Napoli quasi fatta per Caprile: andrà in prestito all’Empoli, i dettagli

Napoli obiettivo Caprile, le ultime

Napoli obiettivo Caprile – Trattativa in corso per Elia Caprile, portiere che ha vissuto l’ultima stagione con il Bari, per il classe 2001 si avvicina sempre di più il prestito all’Empoli. Il portiere è da tempo un obiettivo del Napoli, che ha un accordo con il Bari per l’acquisto.

Nella giornata di mercoledì 19 luglio ci sono stati dei contatti positivi e decisivi per definire il suo passaggio da Bari a Napoli, poi, andrà in prestito all’Empoli. Lo riferisce Gianluca Di Marzio tramite il proprio portale.

