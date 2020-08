Lasagna per Petagna, è questa l’idea di Giuntoli

Nel consueto editoriale di Michele Criscitiello per Tuttomercatoweb, il giornalista mette in risalto la pista che porterebbe Lasagna al Napoli.

Lasagna potrebbe rientrare in una trattativa che vedrebbe il passaggio di Petagna in bianconero:

“A Napoli, ieri, i tifosi chiedevano Messi ad Aurelio De Laurentiis. A gran voce. Giustamente il Presidente più che mettersi la mascherina sulla bocca l’avrà dovuta mettere sulle orecchie. Meglio non ascoltare! Il Napoli, a prima sensazione, il colpo l’ha fatto. Questo Osimhen sta facendo vedere belle cose e Gattuso ne parla già molto bene. Ma gli azzurri sono in ritardo sul mercato e non si possono chiedere i miracoli, ogni anno, a Rino Gattuso. Finalmente Allan è andato all’Everton. 25 + 5 di bonus un regalo. Un anno prima ne chiedevano 70 al PSG. Infatti rimase. 70 troppi ma 25 pochi. In pochi mesi, a Napoli, hanno deprezzato il valore del brasiliano, non facendolo giocare e facendo una guerra che non è convenuta a nessuno. Il vero Allan vale tra i 35 e i 40 milioni di euro. Non di più, neanche quando girava a mille. Ora altre cessioni. In partenza c’è anche Lozano ma su Lozano e Meret va trovata una soluzione per evitare un bagno di soldi. Investimenti senza ritorni. Giuntoli spinge per cedere Petagna e chiede uno scambio con Lasagna all’Udinese ma ovviamente Pozzo chiede 30 milioni e non accetta scambi di prestiti. L’Atalanta ha offerto 20 milioni di euro e non bastano. Attenzione, per il Napoli, all’ipotesi Inglese che è in uscita da Parma”.

