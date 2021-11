L’assessore Cosenza: “Divergenze sulla questione Ultras con ADL, ci stiamo lavorando”

L’assessore Cosenza torna a parlare della questione Ultras allo stadio

L’assessore alle Infrastrutture ed ai trasporti del Comune di Napoli Edoardo Cosenza, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo dove è tornato a parlare della questione legata al tifo organizzato al Maradona. Ecco quanto dichiarato:

“Sulla vicenda legata al ritorno degli ultras abbiamo avuto divergenze col Presidente, per fortuna tratta il sindaco Manfredi. Io non vado in tribuna autorità, solo in Curva B dove sono abbonato. Ritorno per il 28 contro la Lazio? Scendere giù è una semi sconfitta, vedremo cosa accadrà”.

