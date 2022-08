Laudisa: “Raspadori spinge per il trasferimento a Napoli”

Laudisa sulla trattativa tra Napoli e Raspadori

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha dato le ultime sulla vicenda legata al trasferimento di Giacomo Raspadori al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Raspadori non vede l’ora di giocare al Napoli e vuole fare le visite mediche al più presto, anche domani. Navas? Spalletti ne sarebbe contento, è un suo pupillo. Fabian? Sembra destinato al PSG e per rimpiazzarlo non è stato ancora individuato nessuno, ma credo che arriverà un centrocampista capace di giocare nel 4-2-3-1”.

