Napoli, rischio flop per Lozano: nei prossimi giorni previsto incontro con Raiola

Hirving Lozano è uscito fuori dai radar di Gattuso, l’acquisto più caro della storia del Napoli rischia di essere un grande flop: il messicano fa ancora fatica ad imporsi in maglia azzurra.

Col tecnico calabrese appena 136 minuti sui 1190 complessivi, di cui 75 in coppa Italia contro il Perugia poi tanta panchina: Secondo quanto riferisce la redazione di calciomercato.it il suo procuratore Mino Raiola è atteso a Napoli nei prossimi giorni per discutere naturalmente il suo futuro. Come accennato, non è assolutamente da escludere una possibile cessione già in estate, dopo appena un anno in azzurro. Ne sapremo di più sicuramente nelle prossime settimane.

