Coronavirus, rinviata Udinese-Fiorentina? A rischio anche Juventus-Inter, il comunicato

Coronavirus Italia: a rischio Juve Inter, rinviata Udinese Fiorentina? Lo scorso turno di serie A ha visto fermare quattro gare a causa dell’allarme Coronavirus. Il calcio italiano potrebbe fermarsi o decidere, come annunciato nelle ultime ore dal presidente del Coni Giovanni Malagò, di giocare a porte chiuse tutte le partite fino anche al termine della stagione.

Coronavirus, Juve-Inter a rischio?

Ancora non è stato annunciato niente per quanto riguarda il big match di Serie A in programma domenica 1 marzo ore 20:45. Ieri, però, è stata rinviata a Torino la gara con il Parma. Possibile che la gara si giochi a porte chiuse o che sarà rinviata in base alle ultime notizie riguardo il Coronavirus in Italia. A forte rischio anche Udinese Fiorentina.

Udinese Fiorentina rinviata? Il comunicato del presidente del Friuli

“Palmanova, 23 feb – Il ministro della Salute ha firmato d’intesa con il presidente del Friuli Venezia Giulia l’ordinanza che contiene le disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da coronavirus.

Considerata la contiguità territoriale del Friuli Venezia Giulia rispetto al Veneto, dove si sono verificati finora 25 casi nei comuni di Vò e Mira e non è stato ancora identificato il caso indice, e tenuto conto che tale evento potrebbe allargare i focolai epidemici, sono state decise con l’ordinanza misure urgenti che saranno attive da domani fino al 1 marzo compreso.

Viene disposta la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Messi nel tempio di Maradona: splendida clip della SSC Napoli!

Ultim’ora shock, scontri in autostrada tra tifosi baresi e leccesi

Napoli-Barcellona non c’è rivalità tra i tifosi, ecco il piano sicurezza

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus in Italia, come ci possiamo difendere

Coronavirus: 4 casi nella bergamasca

Ischia, stop turisti lombardi e veneti