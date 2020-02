Napoli, Milik suona la carica: “Se puoi sognare, puoi farlo”

Arek Milik, attaccante del Napoli, ha scritto un messaggio sui social alla vigilia di questo Napoli-Barcellona di Champions League. Una sfida importante e sentita, da sogno verrebbe da dire per una squadra, quella partenopea, che fin qui ha vissuto una stagione abbastanza turbolenta. La sfida con Messi e compagnia è un regalo per quanto fatto in questi anni, e soprattutto un regalo per tutti quei tifosi che hanno sostenuto la squadra azzurra durante questa stagione. Queste intanto le parole di Milik.

“Se puoi sognare, puoi farlo. Forza Napoli! #NapoliBarca”.

