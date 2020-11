Laura Pausini: “Le mie parole sono state travisate. Chiedo scusa ai fan di Diego”

Laura Pausini però, nonostante tutto, resta ferma nelle sue convinzioni

Laura Pausini, dopo il post di ieri contro Maradona, quest’oggi cerca di spiegare le ragioni del gesto. Come ha riportato l’artista, e come si legge dal portale giornale.it, le sue parole sarebbero state travisate e estrapolate da un contesto ben diverso.

La cantante, però, nonostante tutto, resta ferma nelle sue convinzioni, ma si scusa pubblicamente con i suoi fan e con quelli del calciatore. “Quel post non è stato cancellato. Non era un mio post. Comunque non riporta le parole che sto leggendo in giro sul mio conto. Come sempre tutto viene travisato”. A condividere il post della Pausini è stata una sua fedelissima fan che su Twitter ha pregato a tutti di leggere la replica e la giustificazione. La cantante comunque è ancora sotto attacco dai fan del Pibe de Oro.

