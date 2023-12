Lavezzi, arriva il messaggio del Napoli dopo il ricovero

La SSC Napoli ha espresso vicinanza ad Ezequiel Lavezzi dopo la notizia del suo ricovero giunta nella giornata di ieri.

La notizia giunta ieri sul ricovero dell’ex giocatore del Napoli Ezequiel Lavezzi è stata certamente un fulmine a ciel sereno. Al principio si è pensato ad un accoltellamento, successivamente però si è parlato di un infortunio alla clavicola.

Il quotidiano Il Mattino ha riportato le ultime in merito alla situazione:

“In queste ore, la direttrice della clinica uruguaiana María del Carmen Llorente ha confermato alla polizia del posto che il Pocho non è in pericolo di vita e che non è stato necessario intervenire chirurgicamente sul calciatore ex Napoli e Paris Saint Germain, oltre che della nazionale argentina. Lavezzi è stato sedato prima del viaggio verso casa: non è stata ancora accertata la migliore versione dei fatti, ma ci si aspetta che le autorità argentine ora possano informare sulle condizioni di salute dell’ex calciatore.”

Intanto la SSC Napoli ha fatto sentire la sua vicinanza all’ex azzurro. Sull’account Twitter del club si legge:

“Caro Ezequiel, innanzitutto buon Natale a te e alla tua famiglia. Ti auguriamo una pronta guarigione e ti aspettiamo presto a Napoli”

