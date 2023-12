Lavezzi, spunta un altro motivo sul suo ricovero

La Gazzetta dello Sport ha riportato un retroscena sul ricovero dell’ex giocatore del Napoli Ezequiel Lavezzi.

Qualche giorno fa è arrivata l’improvvisa notizia circa il ricovero di Ezequiel Lavezzi. Rispetto alla causa di tale evento inizialmente si era parlato di un’aggressione, ma l’edizione de La Gazzetta dello Sport ha parlato di un nuovo presunto motivo.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“già nei mesi scorsi l’ex nazionale argentino ha avuto degli alti e bassi, legati sempre ad alcune cattive frequentazioni. L’impegno della famiglia è votato proprio a questo duplice obiettivo: convincerlo a curarsi e soprattutto ad allontanare chi, come l’altra notte, l’ha raggiunto a casa per indurlo in tentazione. In un primo momento si erano diffuse le versioni più disparate: alcune facevano addirittura riferimento ad un’aggressione, magari degli stessi familiari. Nulla di tutto ciò.”

