L’AVVERSARIO – Il Napoli sfida la Sampdoria in trasferta

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara a sfidare la Sampdoria di Dejan Stankovic allo Stadio Luigi Ferraris.

Domenica 8 gennaio il Napoli e la Sampdoria si sfideranno allo Stadio Luigi Ferraris in occasione della giornata di campionato numero diciassette; il fischio d’inizio è previsto per le ore 18. Il Napoli viene dalla gara in trasferta contro l’Inter di Simone Inzaghi conclusasi con la vittoria della squadra di casa. Di conseguenza è arrivata la prima sconfitta per il club partenopeo che comunque rimane in vetta alla classifica di Serie A con 41 punti. L’ultima gara della Sampdoria si è invece conclusa con una vittoria: i blucerchiati hanno infatti vinto per 2-1 contro il Sassuolo, tuttavia il club si trova in piena zona retrocessione con soli nove punti, dunque un’altra vittoria è più che necessaria.

La Sampdoria in campo

La Sampdoria di Dejan Stankovic dovrà fare i conti con alcune assenze. In primo luogo c’è Amione impossibilitato a scendere in campo causa squalifica; successivamente c’è Fabio Quagliarella che sta combattendo con un infortunio al ginocchio sinistro avvenuto durante il mese di dicembre. Ancora, il terzino Andrea Conti non prenderà parte alla sfida sempre a causa di un infortunio: dall’inizio della stagione infatti ha disputato soltanto due gare ed è stato costretto ad andare in Finlandia per sottoporsi alle dovute cure. Infine ci sarà l’assenza di Pussetto a causa di un infortunio al ginocchio. Ecco a seguire la probabile formazione blucerchiata.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Villar, Rincon, Augello, Verre; Lammers, Gabbiadini.

Nessun giocatore indisponibile invece per il Napoli di Luciano Spalletti che può quindi contare su tutta la squadra. Luciano Spalletti potrebbe preferire il turnover: se così fosse Lozano prenderà il posto di Politano e Mario Rui andrà a sostituire Olivera. Al centrocampo Anguissa è nettamente favorito su Ndombelé. Ecco la probabile formazione partenopea.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

I precedenti

Sampdoria e Napoli si sono sfidate in tutto 110 volte. Gli azzurri hanno fino ad ora vinto ben 44 volte, le vittorie della Sampdoria sono invece 30 ed i pareggi sono 36.

Ad arbitrare la gara ci sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo. Fino ad ora i blucerchiati hanno incontrato il direttore di gara sei volte ed il bilancio è di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Sei sono anche gli incontri tra il Napoli e quest’ultimo, il bilancio però è differente. Sotto il suo fischietto gli azzurri hanno sempre portato a casa una vittoria.

Maria Marinelli

Fonte foto: Instagram @sampdoria

