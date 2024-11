Il Messaggero – Lazio su Folorunsho: Lotito nega formula del prestito con diritto di riscatto

L’edizione odierna del quotidiano, ritorna a parlare dell’interesse della Lazio per Michael Folorunsho. Il giocatore del Napoli è nel mirino dei biancocelesti già dalla scorsa estate, quando ci furono anche degli incontri fra i due club. Lotito però rimane della sua idea, non intende fare passi avanti sulla formula del prestito con diritto di riscatto. L’entourage del giocatore ha già parlato ieri: “Via a gennaio? Abbiamo sbagliato in estate, non sbaglieremo in inverno, Conte stravede per lui e le somme le tireremo a giugno”.

